Рязанский Дворец Олега в 2026 году перейдет Русской православной церкви

«По соглашению между министерством культуры Российской Федерации, Росимуществом и Русской православной церковью, до конца 2026 года мы должны Дворец Олега, гостиницу черни и оставшиеся объекты, которые принадлежат музею, передать Русской православной церкви», — отметила директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Инесса Фельдман. Экспонаты из Дворца Олега перевезут в музейный центр на Соборной. Директор РИАМЗ уточнила, что открытие новой выставки запланировано ко Дню города в конце лета.

Дворец Олега в Рязани в 2026 году перейдет Русской православной церкви. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

"По соглашению между министерством культуры Российской Федерации, Росимуществом и Русской православной церковью, до конца 2026 года мы должны Дворец Олега, гостиницу черни и оставшиеся объекты, которые принадлежат музею, передать Русской православной церкви", — отметила директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Инесса Фельдман.

Экспонаты из Дворца Олега перевезут в музейный центр на Соборной. Директор РИАМЗ уточнила, что открытие новой выставки запланировано ко Дню города в конце лета.