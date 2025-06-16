Рязанский Дворец Олега в 2026 году перейдет Русской православной церкви

Дворец Олега в Рязани в 2026 году перейдет Русской православной церкви. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
"По соглашению между министерством культуры Российской Федерации, Росимуществом и Русской православной церковью, до конца 2026 года мы должны Дворец Олега, гостиницу черни и оставшиеся объекты, которые принадлежат музею, передать Русской православной церкви", — отметила директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Инесса Фельдман.
Экспонаты из Дворца Олега перевезут в музейный центр на Соборной. Директор РИАМЗ уточнила, что открытие новой выставки запланировано ко Дню города в конце лета.
Ранее сообщалось, что в музейном центре до 21 ноября 2025 года появится основная историческая экспозиция, в состав которой войдут залы: «Известные земляки», «Две столицы», «Российская империя