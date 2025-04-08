В музейном центре РИАМЗ откроют историческую экспозицию за 439 миллионов рублей

Подрядчик должен подготовить проект экспозиции, приобрести мультимедийное оборудование, установить витрины, объемные конструкции и перевезти экспонаты. Согласно документам, в музейном центре необходимо оформить несколько залов: «Известные земляки», «Две столицы», «Российская империя в XVIII—XIX вв. «, «Редкая книга», «Народный костюм». Общая площадь пространства составит 2193,6 квадратных метров. Работы должны завершить до 21 ноября 2025 года.