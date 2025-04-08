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В музейном центре РИАМЗ откроют историческую экспозицию за 439 миллионов рублей
Подрядчик должен подготовить проект экспозиции, приобрести мультимедийное оборудование, установить витрины, объемные конструкции и перевезти экспонаты. Согласно документам, в музейном центре необходимо оформить несколько залов: «Известные земляки», «Две столицы», «Российская империя в XVIII—XIX вв. «, «Редкая книга», «Народный костюм». Общая площадь пространства составит 2193,6 квадратных метров. Работы должны завершить до 21 ноября 2025 года.

На создание основной исторической экспозиции в музейном центре РИАМЗ на улице Соборной выделили 439 миллионов 102 тысячи 400 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик должен подготовить проект экспозиции, приобрести мультимедийное оборудование, установить витрины, объемные конструкции и перевезти экспонаты.

Согласно документам, в музейном центре необходимо оформить несколько залов: «Известные земляки», «Две столицы», «Российская империя в XVIII—XIX вв.», «Редкая книга», «Народный костюм». Общая площадь пространства составит 2193,6 квадратных метров.

В экспозиционных залах, стилизованных под определенные периоды, установят макеты Старой Рязани и храма, соединяющего ее с Переяславлем Рязанским, предметы быта и деятельности местных жителей, живописи, архитектуры, элементы народной одежды разных народов, представят купеческие дома, торговые лавки, городские улицы.

Узнать подробности об экспонатах посетители музейного центра смогут благодаря электронным ресурсам и мультимедийному дополнению.

Работы должны завершить до 21 ноября 2025 года.

Заказчиком выступил Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Напомним, РИАМЗ на Соборной после восьми лет строительства открылся 25 декабря 2023 года.