Малков прокомментировал смерть подростка на футбольном поле в Рязани

. Он принес соболезнования семье погибшего и отметил, что этой ситуации «не должно было быть». «Принципиально защищать здесь никого не буду. Ответственные обязательно понесут наказание полностью, только парня, к сожалению, уже не вернуть. Я лично на заседаниях правительства давал поручения проверить подобные объекты. Коллеги, еще раз: оперативно проверить все такие места. Не только футбольные ворота, все спортивные объекты. Не имеет значения чьи это площадки — частные или муниципальные — все элементы там должны быть надежно закреплены. Прошу все проверить и всегда держать этот вопрос на контроле. Были же подобные поручения, но кто-то все равно их игнорирует. Этого случая не должно было быть», — отметил Малков.

Губернатор Павел Малков прокомментировал гибель 17-летнего подростка, на которого упали футбольные ворота 5 июня. Он принес соболезнования семье погибшего и отметил, что этой ситуации «не должно было быть».

«Принципиально защищать здесь никого не буду. Ответственные обязательно понесут наказание полностью, только парня, к сожалению, уже не вернуть. Я лично на заседаниях правительства давал поручения проверить подобные объекты. Коллеги, еще раз: оперативно проверить все такие места. Не только футбольные ворота, все спортивные объекты. Не имеет значения чьи это площадки — частные или муниципальные — все элементы там должны быть надежно закреплены. Прошу все проверить и всегда держать этот вопрос на контроле. Были же подобные поручения, но кто-то все равно их игнорирует. Этого случая не должно было быть», — отметил Малков.

Напомним, 5 июня 17-летнего рязанца убило футбольными воротами. Прокуратура организовала проверку после его гибели. Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели несовершеннолетнего.