Россия передала 1200 тел бойцов ВСУ Украине

Односторонний обмен состоялся в пятницу, 13 июня. Отмечается, что Киев не вернул ни одного российского военнослужащего. «Россия продолжает выполнять договоренности, достигнутые в Стамбуле», — заключил собеседник издания, знакомый с организацией процесса.