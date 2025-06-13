Россия передала 1200 тел бойцов ВСУ Украине
Односторонний обмен состоялся в пятницу, 13 июня. Отмечается, что Киев не вернул ни одного российского военнослужащего. «Россия продолжает выполнять договоренности, достигнутые в Стамбуле», — заключил собеседник издания, знакомый с организацией процесса.
Россия передала 1200 тел бойцов ВСУ Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Односторонний обмен состоялся в пятницу, 13 июня. Отмечается, что Киев не вернул ни одного российского военнослужащего.
«Россия продолжает выполнять договоренности, достигнутые в Стамбуле», — заключил собеседник издания, знакомый с организацией процесса.
Ранее Россия передала более тысячи тел погибших военных Украине.
Фото: «Интерфакс».