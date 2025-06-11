Россия передала Украине более тысячи тел погибших военнослужащих

В среду, 11 июня, Россия передала Украине 1 212 тел погибших военнослужащих и получила 27 погибших бойцов ВС РФ. Мединский отметил, что 12 июня РФ и Украина начнут срочные санитарные обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта.