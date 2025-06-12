Денис Боков, которому пророчат пост рязанского замгубернатора, покинул ВЭБ. РФ

«После четырех с половиной лет яркой и плодотворной деятельности, моя работа в государственной корпорации развития ВЭБ. РФ завершилась… Спасибо за все, но время идти дальше. «, — написал Боков. Ранее сообщалось, что первый зампред рязанского правительства Анна Рослякова может покинуть должность, а ее место занять Денис Боков. До работы в Москве чиновник с 2016 по 2020 годы занимал пост министра и замминистра социальной защиты населения Рязанской области. Отметим, что брат-близнец Дениса Бокова Дмитрий возглавляет РГУ имени Есенина.

Денис Боков, которому пророчат пост рязанского замгубернатора, покинул ВЭБ. РФ. Об этом чиновник сообщил у себя в соцсетях 11 июня.

«После четырех с половиной лет яркой и плодотворной деятельности, моя работа в государственной корпорации развития ВЭБ. РФ завершилась… Спасибо за все, но время идти дальше», — написал Боков.

Ранее сообщалось, что первый зампред рязанского правительства Анна Рослякова может покинуть должность, а ее место занять Денис Боков. До работы в Москве чиновник с 2016 по 2020 годы занимал пост министра и замминистра социальной защиты населения Рязанской области.

Отметим, что брат-близнец Дениса Бокова Дмитрий возглавляет РГУ имени Есенина.