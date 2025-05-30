Первый зампред рязанского правительства Анна Рослякова покинет пост

Отмечается, что она будет работать в одном из новых регионов. Причина ухода не указана. По данным канала, в облправительстве может начать работать Денис Боков. Он сейчас трудится в ВЭБ. РФ. При губернаторе Олеге Ковалеве Боков занимал пост министра социальной защиты населения Рязанской области.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова в июне покинет пост. Об этом 30 мая сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Отмечается, что она будет работать в одном из новых регионов. Причина ухода не указана.

По данным канала, в облправительстве может начать работать Денис Боков. Он сейчас трудится в ВЭБ. РФ. При губернаторе Олеге Ковалеве Боков занимал пост министра социальной защиты населения Рязанской области.