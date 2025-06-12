А что в кино? «Артек. Сквозь столетия», «Больше чем футбол» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Артек. Сквозь столетия» — семейный приключенческий фильм, Россия. Юный музыкант Митя попадает в «Артек», откуда отправляется в путешествие во времени — от 1925 до 1812 года. Герой должен вернуть ход истории, чтобы спасти своё будущее. Продолжение фильма «Артек. Большое путешествие».
«На деревню дедушке» — комедия, Россия. 10-летний программист Владик попадает к деду в деревню, мечтая вернуться на IT-конкурс. Герои ведут личную битву характеров, не подозревая, как сильно изменит их эта встреча.
«Больше чем футбол» — комедийная спортивная драма, Россия. Футбольный тренер собирает «команду отверженных», чтобы заменить дисквалифицированную сборную Англии на Кубке Европы. Для каждого из игроков игра становится делом чести — и борьбы за здоровье маленькой болельщицы.
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