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Артек. Сквозь столетия

Митя Неверовский — потомок прославленного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского. Однако для своих родителей Митя — сплошная головная боль. Он не проявляет никакого интереса к учебе, не хочет никем стать, а фраза «и так сойдет!» запросто могла бы стать его девизом. Загадав свое заветное желание у Волшебного дерева в лагере «Артек», Митя переносится аж в 1812 год. В прошлом он встречается со своим много раз прадедушкой, знаменитым генерал-лейтенантом Дмитрием Неверовским, принимает участие в Бородинском сражении и заводит дружбу с юным Сашей Пушкиным.

Режиссёр
Карен Захаров, Армен Ананикян
Актёры
Михаил Галустян, Роман Постовалов, Людмила Артемьева, Алексей Онежен, Ольга Красько, Илья Носков, Владимир Веревочкин, Олег Гаас, Евгения Лоза, Алевтина Майер, Себастьян Сисак, Янис Политов, Екатерина Семенова, Сергей Баталов, Сергей Степин
Продолж.
105 мин.
Премьера
2025-06-12 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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