Больше чем футбол

В результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин и его помощник Михалыч приглашают в расположение сборной футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев и Санаев находятся под следствием за драку, защитник Бушагов после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков из-за своего характера сидит на скамейке и так далее. Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. Но план Сорокина — дать им шанс вернуть прежнюю жизнь — не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели, поэтому и команды из них не получается.