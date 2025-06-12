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На деревню дедушке

10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по изгнанию нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться к дедушке, с которым она не разговаривала 12 лет. Владик мечтает попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта поездка изменит их обоих.

Актёры
Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Мирон Лебедев, Алиса Руденко
Премьера
2025-06-12 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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