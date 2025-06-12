На деревню дедушке

10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по изгнанию нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться к дедушке, с которым она не разговаривала 12 лет. Владик мечтает попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта поездка изменит их обоих.