На деревню дедушке

10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по изгнанию нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться к дедушке, с которым она не разговаривала 12 лет. Владик мечтает попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта поездка изменит их обоих.
- Актёры
- Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Мирон Лебедев, Алиса Руденко
- Премьера
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2025-06-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия