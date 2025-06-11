В ДТП под Рязанью пострадал 16-летний мотоциклист

В полиции сообщили, что подросток за рулем мотоцикла «Сенке» столкнулся с иномаркой Hyundai, которой управлял 33-летний житель Московской области. Мотоциклист получил травмы и обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с моментом аварии.