В ДТП под Рязанью пострадал 16-летний мотоциклист
В полиции сообщили, что подросток за рулем мотоцикла «Сенке» столкнулся с иномаркой Hyundai, которой управлял 33-летний житель Московской области. Мотоциклист получил травмы и обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с моментом аварии.
В ДТП, которое случилось ночью 10 июня в Рыбном, пострадал 16-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полиции сообщили, что подросток за рулем мотоцикла «Сенке» столкнулся с иномаркой Hyundai, которой управлял 33-летний житель Московской области.
Мотоциклист получил травмы и обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с моментом аварии.