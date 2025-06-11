Под Рязанью произошло ДТП с мотоциклом
Авария случилась вечером 10 июня на перекрестке улиц Макаренко и Перспективной в Рыбном. Мотоциклист влетел в выезжавший на дорогу. «Я слышал такой хруст. Посмотрел в окно, а там это. Мотоциклист сильно кричал, что что-то про ногу», — рассказал очевидец. На месте работали экстренные службы. Информации о состоянии мотоциклиста нет.
Под Рязанью произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает портал «Рыбное онлайн».
Авария случилась вечером 10 июня на перекрестке улиц Макаренко и Перспективной в Рыбном. Мотоциклист влетел в выезжавший на дорогу автомобиль.
«Я слышал такой хруст. Посмотрел в окно, а там это. Мотоциклист сильно кричал, что что-то про ногу», — рассказал очевидец.
На месте работали экстренные службы.
Позже в полиции сообщили подробности аварии.