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Shaman представил песню для выступления на международном конкурсе «Интервидение»
Композиция называется «Прямо по сердцу». «С этой песней Ярослав представит Россию на конкурсе „Интервидение“. Я надеюсь, что эта песня станет нужной, и к ней будут обращаться снова и снова», — высказался Фадеев. Он добавил, что выбрал ее среди трех вариантов, подготовленных специально на конкурс. Ранее сообщалось, что «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября.

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) представил песню для выступления на международном конкурсе «Интервидение». Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на автора трека Максима Фадеева.

Композиция называется «Прямо по сердцу».

«С этой песней Ярослав представит Россию на конкурсе „Интервидение“. Я надеюсь, что эта песня станет нужной, и к ней будут обращаться снова и снова», — высказался Фадеев.

Он добавил, что выбрал ее среди трех вариантов, подготовленных специально на конкурс.

Ранее сообщалось, что «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября.