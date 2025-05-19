На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию представит Shaman

Отмечается, что при выборе артиста организаторы опирались в том числе на данные ВЦИОМ. «Shaman является наиболее популярным эстрадным исполнителем в России на сегодняшний день», — заявили представители события. Сам певец рассказал, что песня будет на русском языке, и поблагодарил всех за доверие. «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. В конкурсе примут участие порядка 25 стран.

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию представит Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Первый канал.

Отмечается, что при выборе артиста организаторы опирались в том числе на данные ВЦИОМ.

«Shaman является наиболее популярным эстрадным исполнителем в России на сегодняшний день», — заявили представители события.

Сам певец рассказал, что песня будет на русском языке, и поблагодарил всех за доверие.

«Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. В конкурсе примут участие порядка 25 стран.