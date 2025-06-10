В МЧС уточнили информацию о крупном пожаре под Рязанью

9 июня в 13:48 поступила информация, что на открытой территории в селе Новоселки Рязанского района загорелись грузовой автомобиль и строительные материалы. В тушении участвовали 20 человек, шесть единиц техники. В результате пожара огнем уничтожен грузовой автомобиль и строительный мусор. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.