В МЧС сообщили подробности крупного пожара под Рязанью
Напомним, возгорание случилось 9 июня в поселке Новоселки. «В 13:48 поступило сообщение о загорании нежилого помещения. На месте работает 5 единиц техники, 15 человек», — отметили в МЧС.
В МЧС сообщили подробности крупного пожара под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, возгорание случилось 9 июня в поселке Новоселки.
«В 13:48 поступило сообщение о загорании нежилого помещения. На месте работает 5 единиц техники, 15 человек», — отметили в МЧС.
Ранее появилось видео с места ЧП.