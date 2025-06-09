В МЧС сообщили подробности крупного пожара под Рязанью

Напомним, возгорание случилось 9 июня в поселке Новоселки. «В 13:48 поступило сообщение о загорании нежилого помещения. На месте работает 5 единиц техники, 15 человек», — отметили в МЧС.