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Жители Рязани сообщили о взрывах в небе и работе ПВО
Вечером 1 июня в областном центре вновь начало работать ПВО. В период с 23:30 до 23:50 раздалось несколько хлопков. Ранее на территории Рязани и области объявили угрозу БПЛА.

Жители Рязани сообщили о взрывах в небе. Вечером 1 июня в областном центре вновь начало работать ПВО.

В период с 23:30 до 23:50 раздалось несколько хлопков. Ранее на территории Рязани и области объявили угрозу БПЛА.

Напомним, днем 1 июня Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Позже стало известно, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами. Кроме того, выяснилось, что их запускали из фур. Водитель задержан. Также стало известно, где могли подготавливать фуры с дронами для атаки на Рязань.