В Курской области рухнул мост с поездом

Железнодорожный мост обрушился в Железногорском районе Курской области во время движения грузового поезда, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. ЧП произошло на 48-м километре железной дороги Тросна — Калиновка. «Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали», — написал Хинштейн. Остальные вагоны остались на путях.

Железнодорожный мост обрушился в Железногорском районе Курской области во время движения грузового поезда. Об этом 1 июня сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в соцсетях.

ЧП произошло на 48-м километре железной дороги Тросна — Калиновка.

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали», — написал Хинштейн.

Остальные вагоны остались на путях. Один из машинистов получил повреждения ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. По словам врио губернатора, причину случившегося установят, на месте происшествия работают оперативные службы.

Позже СК подтвердил, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло в результате подрыва. Уголовные дела переданы в Главное следственное управление СК. Проводятся неотложные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Затем ЧП признали терактом.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна, Московская межрегиональная транспортная прокуратура