На рязанской трассе попавшая в ДТП фура перекрыла дорогу
Авария случилась в Спас-Клепиках на участке трассы Р-132. Судя по кадрам, столкнулись фура и легковушка. Последняя после ДТП получила серьезные механические повреждения. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги сильно затруднено. Информация о пострадавших и подробности выясняются.
В Клепиковском районе фура после ДТП перекрыла дорогу. Об этом сообщили 1 июня в соцсетях.
Авария случилась в Спас-Клепиках на участке трассы Р-132. Судя по кадрам, столкнулись фура и легковушка. Последняя после ДТП получила серьезные механические повреждения.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги сильно затруднено.
На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности выясняются.
Позже в ГАИ рассказали подробности случившегося.
Фото и видео: Telegram-канал «Типичный Касимов»