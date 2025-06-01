На рязанской трассе попавшая в ДТП фура перекрыла дорогу

Авария случилась в Спас-Клепиках на участке трассы Р-132. Судя по кадрам, столкнулись фура и легковушка. Последняя после ДТП получила серьезные механические повреждения. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги сильно затруднено. Информация о пострадавших и подробности выясняются.