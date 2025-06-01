ГАИ рассказала о пострадавших в ДТП с грузовиком на рязанской трассе

Авария случилась 1 июня, примерно в 16:20, на 445-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. По предварительной информации полиции, столкнулись «Митсубиси Аутлендер» и грузовик «Даф» с полуприцепом. В результате происшествия водитель легковушки погиб на месте ДТП, его пассажир с различными травмами доставлен в медучреждение. На месте ДТП работает следственная группа и сотрудники ГАИ.