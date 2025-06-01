Богомаз: подорванный в Брянской области мост не подлежит восстановлению

По словам Богомаза, сначала мост нужно обрушить и полностью разобрать, после чего будет построен новый протяженностью 42 метра. Напомним, в Брянской области мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил журналистам, что подорванный в Брянской области мост не подлежит восстановлению. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Богомаза, сначала мост нужно обрушить и полностью разобрать, после чего будет построен новый протяженностью 42 метра.

Напомним, ЧП в Брянской области произошло ночью 31 мая. Мост с находящимися на нем автомобилями обвалился, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.

Позже опубликовали список пострадавших при обрушении моста.

СК России квалифицировал случившееся как теракт.