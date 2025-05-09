В Рязанской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту
Ленту в небо подняли два аэростата «Рязань». «Вечная память и низкий поклон Героям Великой Отечественной войны. Мы помним, мы гордимся», — написали в посте.
В Рязанской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту. Об этом 9 мая сообщили в официальном Telegram-канале Федерации воздухоплавания Рязанской области.
Ленту в небо подняли два аэростата «Рязань».
"Вечная память и низкий поклон Героям Великой Отечественной войны. Мы помним, мы гордимся", — написали в посте.
Напомним, в Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали более 11,5 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. из них — участники СВО.
Курсанты Рязанского училища ВДВ прошли по Красной площади во время парада.
Видео и фото: Федерация воздухоплавания Рязанской области