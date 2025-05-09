Путин поздравил россиян с Днем Победы

На Красной площади начался парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют более 11,5 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. из них — участники СВО. В начале почетный караул традиционно вынес флаг России и Знамя Победы под звуки песни «Священная война». Принимал парад министр обороны Андрей Белоусов. Путин выступил с речью. Президент поздравил участников парада и ветеранов с 80-летием Победы. Он отметил, что наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с днем Победы. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщило РИА Новости.

На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют более 11,5 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. из них — участники СВО.

В начале почетный караул традиционно вынес флаг России и Знамя Победы под звуки песни «Священная война». Принимал парад министр обороны Андрей Белоусов.

Путин выступил с речью. Президент поздравил участников парада и ветеранов с 80-летием Победы. Он отметил, что наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества.

«День Победы — главный праздник для России», — подчеркнул Путин.

На параде он объявлял минуту молчания.

Фото: скриншот из трансляции РИА Новости