Опубликован прогноз погоды на 10 мая в Рязанской области
В области будет облачно. Ожидается дождь. Ветер будет северной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, +6°С, днем — +7, +12°С.
Опубликован прогноз погоды на 10 мая в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального УМВД.
В области будет облачно. Ожидается дождь. Ветер будет северной четверти, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составит +1, +6°С, днем — +7, +12°С.
Ранее стало известно, что в Рязанскую область придет циклон из Румынии.