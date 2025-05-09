В Рязанскую область придет циклон из Румынии
Отмечается, что южный циклон, который уже сформировался с центром в районе черноморского побережья Румынии, принесет в Рязанскую область 10 и 11 мая дожди. Также в регионе ожидается похолодание. «По некоторым модельным прогнозам, дожди различной интенсивности в некоторых районах будут идти чуть ли не весь день 10 мая и ослабеют только к вечеру. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере области», — отметили в посте.
В Рязанскую область придет циклон из Румынии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».
Отмечается, что южный циклон, который уже сформировался с центром в районе черноморского побережья Румынии, принесет в Рязанскую область 10 и 11 мая дожди. Также в регионе ожидается похолодание.
«По некоторым модельным прогнозам, дожди различной интенсивности в некоторых районах будут идти чуть ли не весь день 10 мая и ослабеют только к вечеру. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере области», — отметили в посте.
Фото: Telegram-канал «Будни провинциального метеоролуха»