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В Рязанскую область придет циклон из Румынии
Отмечается, что южный циклон, который уже сформировался с центром в районе черноморского побережья Румынии, принесет в Рязанскую область 10 и 11 мая дожди. Также в регионе ожидается похолодание. «По некоторым модельным прогнозам, дожди различной интенсивности в некоторых районах будут идти чуть ли не весь день 10 мая и ослабеют только к вечеру. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере области», — отметили в посте.

В Рязанскую область придет циклон из Румынии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Отмечается, что южный циклон, который уже сформировался с центром в районе черноморского побережья Румынии, принесет в Рязанскую область 10 и 11 мая дожди. Также в регионе ожидается похолодание.

«По некоторым модельным прогнозам, дожди различной интенсивности в некоторых районах будут идти чуть ли не весь день 10 мая и ослабеют только к вечеру. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере области», — отметили в посте.

Фото: Telegram-канал «Будни провинциального метеоролуха»