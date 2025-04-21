В Рязани парад на День Победы заменят шествием, центр перекроют, салюта не будет

9 Мая начнется с возложения цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню. Также состоится уникальное для Рязани шествие с 300-метровой Георгиевской лентой. Для проведения акции движение транспорта перекроют с 6:00 до 22:00 на Первомайском проспекте от улицы Вокзальной до пересечения с улицей Дзержинского.

Афишу мероприятий для празднования 80-летия Победы в Рязани представили на пресс-конференции в понедельник, 21 апреля. Основными точками проведения торжественных мероприятий станут площадь Победы, Лыбедский бульвар, Лесопарк, Кремлевский парк, Рязанская ВДНХ, территории перед филармонией и Дворцом культуры и искусства (улица Птицеводов).

Начальник управления культуры Надежда Майорова отметила, что Московское шоссе и площадь Победы украсят праздничными композициями, на площади Ленина установят инсталляцию со словом «Победа», на остановках общественного транспорта по Первомайскому проспекту расположат портреты защитников.

9 Мая начнется с возложения цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню. Также состоится уникальное для Рязани шествие с 300-метровой Георгиевской лентой. Для проведения акции движение транспорта перекроют с 6:00 до 22:00 на Первомайском проспекте от улицы Вокзальной до пересечения с улицей Дзержинского.

Режиссер празднования Андрей Блажилин уточнил, что торжество будет разделено на несколько больших блоков, состоящих из концертов рязанских хоровых и хореографических коллективов, чтобы «во всей красе показать новое поколение, ради которого боролись солдаты». Вечер завершится выступлением заслуженной артистки России Юты. Фейерверка на 9 мая не будет.

Начальник управления образования и молодежной политики горадминистрации Татьяна Сарычева рассказала, что рязанские школьники активно готовятся к 80-летию Победы: участвуют в тематических месячниках, уроках мужества и всероссийских акциях. Также ученики совместно с жителями города с января разрабатывали проект «Народный фотоальбом. Рязань в лицах и событиях 1941-1945 гг. «.

Она отметила, что на Лыбедском бульваре в День Победы школьники представят фрагменты театральных постановок, посвященных Великой Отечественной войне. Также на территории будут работать интерактивные тематические площадки.

Директор «Патриотцентра» Виталий Исаев сообщил, что Георгиевские ленточки будут раздавать с 18:00 до 20:00 на нескольких городских точках: площадях Победы, Ленина, Театральной, сквере 60-летия Победы и территории около «Европы» на улице Советской Армии, д. 9А. Жители смогут получить атрибут праздника 24 апреля и ежедневно с 8 мая, дополнительные даты анонсируют позже.

Замглавы горадминистрации Лариса Крохалева сообщила, что 23 апреля на вокзал «Рязань-2» в 9:00 приедет поезд Победы. На месте он пробудет до 13:00. Также она отметила, что акция «Бессмертный полк» в городе состоится только в онлайн-формате.

Начальник управления дополнительных мер соцподдержки горадминистрации Инна Монахова сообщила, что в Рязани проживает 923 ветерана Великой Отечественной войны, из них 36 человек являются участниками ВОВ.

Ранее на подготовку к празднованию 80-летия Победы в Рязани выделили более 70 миллионов рублей.