Рязанцам рассказали об изменении движения по городу 8 и 9 мая
Отмечается, что в связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на ряде улиц города будет полностью закрыто движение, а также запрещена стоянка личного транспорта.
Рязанцам рассказали об изменении движения по городу 8 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что в связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на ряде улиц города будет полностью закрыто движение, а также запрещена стоянка личного транспорта.
Стоянка автомобилей будет запрещена:
- 8 мая с 06.00 до 11.00 на Скорбященском проезде;
- с 20.00 8 мая до 12.00 9 мая по Вокзальной ул. от Первомайского проспекта до пересечения с ул. Чкалова;
- с 20.00 8 мая до 15.00 9 мая на части дороги от Новослободской улицы до д. 36 по Лево-Лыбедской улице;
- с 20.00 8 мая до 18.00 9 мая по Соборной ул. от пересечения с ул. Ленина до пересечения с площадью Ленина, Соборной площади до здания, расположенного по адресу: Соборная площадь, дом 21, улицы Петрова, от здания, расположенного по адресу: улица Петрова, дом 3, до пересечения с Соборной площадью;
- с 20.00 8 мая до 20.00 9 мая по Сенной ул. от Первомайского проспекта до Семинарской ул;
- с 20.00 8 мая до 22.00 9 мая на территории Первомайского проспекта от пересечения с Вокзальной улицей до пересечения с ул. Дзержинского, Малого шоссе от 1-ого Вокзального проезда до Первомайского проспекта, площади Димитрова, ул. Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом, проезда Завражнова от Первомайского проспекта до ул. МОГЭС, стоянки автотранспорта за зданием МБУК «МКЦ г. Рязани»;
- 9 мая личный транспорт запрещено парковать с 06.00 до 15.00 на территории проезда за памятником В. И. Ленину, ул. Мюнстерской от улицы Горького до Почтовой улицы.
9 мая движение транспорта будет временно закрыто:
- с 06.00 до 22.00 по Первомайскому проспекту от пересечения с Вокзальной улицей до пересечения с улицей Дзержинского, улицы Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом, проезда Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС;
- с 06.00 до 18.00 по Соборной площади, улице Петрова от дома № 3 до пересечения с Соборной площадью;
- с 10.00 до 12.00 9 мая по Вокзальной ул. от Первомайского проспекта до пересечения с ул. Чкалова;
- с 11.00 до 15.00 по проезду за памятником В. И. Ленину, Мюнстерской улице от улицы Горького до Почтовой улицы, части дороги от Новослободской улицы до д. 36 по Лево-Лыбедской улице;
- по маршруту движения колонны курсантов, участников парада в Москве.