В Рязани компания девочек избила сверстницу и заставила извиняться на коленях

На кадрах толпа подростков напала на одну школьницу. Они наносили удары руками и ногами по лицу и телу жертвы, плевали в нее и принудили просить прощения у каждого участника разборок, стоя на коленях. Судя по разговору, конфликт произошел из-за соперничества между девочками, испытывавших симпатию к одному мальчику. Происходящее на камеру снимал юноша, который призывал обидчиц бить девочку сильнее.

В Рязани компания девочек избила сверстницу и заставила извиняться на коленях. Об этом в четверг, 8 мая, сообщает Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».

Отмечается, что инцидент произошел в Горроще.

На кадрах толпа подростков напала на одну школьницу. Они наносили удары руками и ногами по лицу и телу жертвы, плевали в нее и принудили просить прощения у каждого участника разборок, стоя на коленях.

Судя по разговору, конфликт произошел из-за соперничества между девочками, испытывавших симпатию к одному мальчику.

Происходящее на камеру снимал юноша, который призывал обидчиц бить девочку сильнее.

Видео доступно по ссылке.

Ранее компания цыган избила и заставила извиняться на коленях девочку-подростка из Сасова. Следственный комитет возбудил уголовное дело.