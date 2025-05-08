Украина решила «негласно» соблюдать перемирие на День Победы

Киев молча присоединился к режиму прекращения огня, объявленному Путиным на 80-летие Победы. «Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Напомним, режим полного прекращения огня начался с 00:00 8 мая и будет действовать до 00:00 11 мая.

Украина решила «негласно» соблюдать перемирие на День Победы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

По его словам, Киев молча присоединился к режиму прекращения огня, объявленному Путиным на 80-летие Победы.

«Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — отметил он.

Напомним, режим полного прекращения огня начался с 00:00 8 мая и будет действовать до 00:00 11 мая.