Россия начала трехдневное перемирие в связи с 80-летием Великой Победы
Решение 28 апреля принял президент Владимир Путин. Боевые действия из гуманитарных соображений приостановлены с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».
Россия начала трехдневное перемирие в связи с 80-летием Великой Победы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Решение 28 апреля принял президент Владимир Путин.
Боевые действия из гуманитарных соображений приостановлены с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».