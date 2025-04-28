Путин объявил перемирие
Перемирие продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Отмечается, что на этот период останавливаются все боевые действия. В случае нарушений перемирия украинской стороной ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ. «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — говорится в сообщении Кремля.
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости.
Перемирие продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Отмечается, что на этот период останавливаются все боевые действия. В случае нарушений перемирия украинской стороной ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — говорится в сообщении Кремля.