Полиция нашла рязанских подростков, избивших и поставивших на колени девочку
Правоохранители увидели в соцсетях информацию о конфликте между несовершеннолетними. Инспекторы ПДН установили личности всех участников разборок. Троих 13-летних девушек и 14-летнего юношу, снимавшего происходящее на видео, доставили в отдел. Школьников поставили на профилактический учет. Родителей привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних). Им грозят штрафы.
Полиция нашла рязанских подростков, избивших и поставивших на колени девочку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Правоохранители увидели в соцсетях информацию о конфликте между несовершеннолетними. Инспекторы ПДН установили личности всех участников разборок. Троих 13-летних девушек и 14-летнего юношу, снимавшего происходящее на видео, доставили в отдел.
С подростками и их родителями провели разъяснительные беседы. Школьников поставили на профилактический учет.
Родителей привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних). Им грозят штрафы.
Ранее видео с избиением девочки толпой подростков опубликовали в соцсетях.