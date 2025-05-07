Благодаря турналогу Рязань получила семь миллионов рублей

Туристический налог, который появился с 1 января 2025 года, принес Рязани семь миллионов рублей. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации. Размер туристического налога зависит от стоимости суточного проживания в объекте размещения — гостинице, хостеле и других. Ставка налога в 2025 году составила 1%. Предполагалось, что она будет повышаться на 1% ежегодно. То есть к 2029 году ставка вырастет до 5%. Средства планировали направить на развитие и благоустройство Солотчи.

Туристический налог, который появился с 1 января 2025 года, принес Рязани семь миллионов рублей. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Размер туристического налога зависит от стоимости суточного проживания в объекте размещения — гостинице, хостеле и других.

Ставка налога в 2025 году составила 1%. Предполагалось, что она будет повышаться на 1% ежегодно. То есть к 2029 году ставка вырастет до 5%.

Средства планировали направить на развитие и благоустройство Солотчи.