Стало известно, куда направят средства от туристического налога в Рязани

Как сказал мэр Рязани Виталий Артемов, средства направят на развитие Солотчи

Средства от туристического налога в Рязани направят на развитие Солотчи. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил мэр Рязани Виталий Артемов в своем Telegram-канале.

По его словам, жители начали задавать вопросы о работе новой префектуры в Солотче. Артемов объяснил, что она будет координировать деятельность городских служб по развитию, благоустройству и увеличению туристической привлекательности поселка.

Мэр добавил, что на данный момент создана концепция развития Солотчи. Реализовать ее начнут в 2025 году.

«Дополнительным подспорьем для этого послужат средства, которые город начнет получать после введения с 1 января 2025 года туристического налога», — заключил Артемов.

Напомним, РЗН. инфо подвел итоги 2024 года в традиционном спецпроекте.

Зампред Рязанской области Артем Никитин рассказал, что туристический налог появится у бизнеса, который занят в индустрии гостеприимства. Он вводится в муниципальных образованиях, где сегодня наблюдается наибольший рост туризма — Рязань, Касимов, Клепики.

Налог будет расти с 1% в 2025 году и далее ежегодно плюс 1%. На пяти процентах остановится.

Как отметил Артем Никитин, средства с налога направят на создание туристической инфраструктуры — пока еще узкого места, требующего развития.