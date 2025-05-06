В Рязанской области снова объявили опасность атаки БПЛА
Угрозу атаки объявили во вторник, 6 мая, в 19:29. Это уже второе предупреждение об опасности за день. Ранее опасность атаки БПЛА объявляли в 14:24. Предупреждение действовало три часа.
В Рязанской области снова объявили опасность атаки БПЛА. Сообщение публикует РСЧС.
Угрозу атаки объявили во вторник, 6 мая, в 19:29. Это уже второе предупреждение об опасности за день.
«Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении РСЧС.
Ранее опасность атаки БПЛА объявляли в 14:24. Предупреждение действовало три часа.