В Рязанской области отменили угрозу БПЛА
Отбой угрозы атаки беспилотников отменили в 18:09 во вторник, 6 мая. Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 14:24. После этого рязанцы слышали звуки сирены в центре города.
В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает МЧС.
Отбой угрозы атаки беспилотников отменили в 18:09 во вторник, 6 мая. Опасность отменили на территории Рязани и области.
Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 14:24. После этого рязанцы слышали звуки сирены в центре города.