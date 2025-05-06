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В Рязанской области отменили угрозу БПЛА
Отбой угрозы атаки беспилотников отменили в 18:09 во вторник, 6 мая. Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 14:24. После этого рязанцы слышали звуки сирены в центре города.

В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает МЧС.

Отбой угрозы атаки беспилотников отменили в 18:09 во вторник, 6 мая. Опасность отменили на территории Рязани и области.

Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 14:24. После этого рязанцы слышали звуки сирены в центре города.