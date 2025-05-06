В Рязани объявили угрозу атаки БПЛА
Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 14:24. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении РСЧС. Ранее в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Говорилось, что дрон замечен в 13:09 в Чернском районе Тульской области.
В Рязани во вторник, 6 мая, объявили угрозу атаки БПЛА. Соответствующая информация размещена в приложении МЧС России.
Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 14:24.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении РСЧС.
Ранее в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Говорилось, что дрон замечен в 13:09 в Чернском районе Тульской области. Средняя скорость полета — 150 км/ч.
Позже рязанцы сообщили о звуках сирены.