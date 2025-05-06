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В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении РСЧС. Отмечается, что БПЛА замечен в 13:09 в Чернском районе Тульской области. Средняя скорость полета — 150 км/ч. «Время подлета к Рязанской области 50 мин», — отметили в сообщении.

В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующая информация размещена в приложении МЧС России.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении РСЧС.

Отмечается, что БПЛА замечен в 13:09 в Чернском районе Тульской области. Средняя скорость полета — 150 км/ч.

«Время подлета к Рязанской области 50 мин», — отметили в сообщении.