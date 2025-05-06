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Рязанская Госавтоинспекция предупредила водителей о выходе животных на дороги
Отмечается, что весной лоси чаще появляются на проезжих частях, чтобы восполнить недостаток минералов. Также сухие участки используются копытными для передвижения, поскольку в лесах много талой воды и болот. Лоси — крупные животные. Столкновение с ними может привести к тяжелым авариям. Особенно они активны утром и вечером. Как правило, ДТП с дикими зверями происходят в темное время суток и сумерки, когда их появление на дороге неожиданно для водителей.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила водителей о выходе животных на дороги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что весной лоси чаще появляются на проезжих частях, чтобы восполнить недостаток минералов. Также сухие участки используются копытными для передвижения, поскольку в лесах много талой воды и болот.

Лоси — крупные животные. Столкновение с ними может привести к тяжелым авариям. Особенно они активны утром и вечером. Как правило, ДТП с дикими зверями происходят в темное время суток и сумерки, когда их появление на дороге неожиданно для водителей.

Водителям рекомендуют снижать скорость при движении в лесном массиве. Также нельзя пытаться спугнуть сохатых сигналом или светом, поскольку их поведение непредсказуемо. Не стоит забывать о стадности лосей. Рядом с одним могут оказаться и другие особи.

Ранее сообщалось о лосях в Рязани недалеко от проезжей части. Также в Касимовском районе молодые животные заблокировали проезд.