Рязанская Госавтоинспекция предупредила водителей о выходе животных на дороги

Отмечается, что весной лоси чаще появляются на проезжих частях, чтобы восполнить недостаток минералов. Также сухие участки используются копытными для передвижения, поскольку в лесах много талой воды и болот. Лоси — крупные животные. Столкновение с ними может привести к тяжелым авариям. Особенно они активны утром и вечером. Как правило, ДТП с дикими зверями происходят в темное время суток и сумерки, когда их появление на дороге неожиданно для водителей.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила водителей о выходе животных на дороги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что весной лоси чаще появляются на проезжих частях, чтобы восполнить недостаток минералов. Также сухие участки используются копытными для передвижения, поскольку в лесах много талой воды и болот.

Лоси — крупные животные. Столкновение с ними может привести к тяжелым авариям. Особенно они активны утром и вечером. Как правило, ДТП с дикими зверями происходят в темное время суток и сумерки, когда их появление на дороге неожиданно для водителей.

Водителям рекомендуют снижать скорость при движении в лесном массиве. Также нельзя пытаться спугнуть сохатых сигналом или светом, поскольку их поведение непредсказуемо. Не стоит забывать о стадности лосей. Рядом с одним могут оказаться и другие особи.

Ранее сообщалось о лосях в Рязани недалеко от проезжей части. Также в Касимовском районе молодые животные заблокировали проезд.