В Рязани снова заметили пару лосей возле проезжей части
Животных сфотографировали в воскресенье, 4 мая, недалеко от Муромского шоссе. «Спустя месяц на Муромском шоссе опять появилась пара лосей. Гуляли 4 мая около 17:00 недалеко от трассы», — поделился местный житель.
В Рязани снова заметили пару лосей возле проезжей части. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил очевидец.
Животных сфотографировали в воскресенье, 4 мая, недалеко от Муромского шоссе.
«Спустя месяц на Муромском шоссе опять появилась пара лосей. Гуляли 4 мая около 17:00 недалеко от трассы», — поделился местный житель.
Ранее рязанцы уже сообщали о гуляющих вдоль трассы сохатых.