Лосята заблокировали движение на дороге к рязанскому селу
Двое молодых сохатых вышли на проезжую часть по пути в населенный пункт Перво в Касимовском районе. Сначала одно животное перегородило проезд автомобилю, затем из леса вышел второй лосенок и через некоторое время они скрылись за деревьями. Ранее лосей заметили в Рязани на Муромском шоссе.
Лосята заблокировали движение на дороге к рязанскому селу. Об этом написали в паблике «Рыбак с Оки» ВКонтакте.
Двое молодых сохатых вышли на проезжую часть по пути в населенный пункт Перво в Касимовском районе.
Сначала одно животное перегородило проезд автомобилю, затем из леса вышел второй лосенок и через некоторое время они скрылись за деревьями.
Ранее лосей заметили в Рязани на Муромском шоссе.