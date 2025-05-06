Рязанцы остались равнодушны к популярности любимого кефира Путина

В первом магазине кефира марки «Эковакино» не было на полках, но стояла ряженка. Корреспондент выяснила у работников магазина, что завоза еще не было. Он ежедневный, обычно привозят после обеда. Во втором магазине все три типа кефира марки стояли на витринах, больше всего было с процентом жирности 2,5. В третьем магазине кефир «Эковакино» также стоял на полках, количественно меньше было кефира марки «Простоквашино». Цена во всех трех магазинах была примерно одинаковой и акционной.

Рязанцы остались равнодушны к покупке «путинского» кефира марки «Эковакино». В этом убедилась корреспондент РЗН. инфо, посетив три магазина популярной в России сети во вторник, 6 мая.

В первом магазине кефира марки «Эковакино» не было на полках, но стояла ряженка. Корреспондент выяснила у работников магазина, что завоза еще не было. Он ежедневный, обычно привозят после обеда.

Во втором магазине все три типа кефира марки стояли на витринах, больше всего было с процентом жирности 2,5.

В третьем магазине кефир «Эковакино» также стоял на полках, количественно меньше было кефира марки «Простоквашино».

Цена во всех трех магазинах была примерно одинаковой и акционной.

Напомним, появилась информация, что россияне начали массово скупать кефир, которым президент Владимир Путин угостил журналиста в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«В выходные кефир и ряженку производства компании „ЭкоВакино“ из Рязанской области еще можно было найти в супермаркетах, но к понедельнику полки опустели, осталась лишь ряженка — и то ненадолго», — писала «Комсомольская правда».