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КП: россияне начали массово скупать рязанский кефир, который пьет Путин
Отмечается, что в магазинах зафиксировали ажиотажный спрос на кефир и ряженку, которые президент предложил гостям в фильме о себе, а также к белорусскому шоколаду «Президент». «В выходные кефир и ряженку производства компании „ЭкоВакино“ из Рязанской области еще можно было найти в супермаркетах, но к понедельнику полки опустели, осталась лишь ряженка — и то ненадолго», — пишет издание.

Россияне начали массово скупать рязанский кефир, который пьет Владимир Путин. Об этом пишет «КП» со ссылкой на данные торговых сетей.

Отмечается, что в магазинах зафиксировали ажиотажный спрос на кефир и ряженку, которые президент предложил гостям в фильме о себе, а также к белорусскому шоколаду «Президент».

"В выходные кефир и ряженку производства компании «ЭкоВакино» из Рязанской области еще можно было найти в супермаркетах, но к понедельнику полки опустели, осталась лишь ряженка — и то ненадолго", — пишет издание.