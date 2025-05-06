КП: россияне начали массово скупать рязанский кефир, который пьет Путин
Отмечается, что в магазинах зафиксировали ажиотажный спрос на кефир и ряженку, которые президент предложил гостям в фильме о себе, а также к белорусскому шоколаду «Президент». «В выходные кефир и ряженку производства компании „ЭкоВакино“ из Рязанской области еще можно было найти в супермаркетах, но к понедельнику полки опустели, осталась лишь ряженка — и то ненадолго», — пишет издание.
Россияне начали массово скупать рязанский кефир, который пьет Владимир Путин. Об этом пишет «КП» со ссылкой на данные торговых сетей.
Отмечается, что в магазинах зафиксировали ажиотажный спрос на кефир и ряженку, которые президент предложил гостям в фильме о себе, а также к белорусскому шоколаду «Президент».
"В выходные кефир и ряженку производства компании «ЭкоВакино» из Рязанской области еще можно было найти в супермаркетах, но к понедельнику полки опустели, осталась лишь ряженка — и то ненадолго", — пишет издание.