Путин угостил журналиста Зарубина рязанским кефиром

Зарубин побывал в гостях у Путина в его кремлевской квартире. Президент пригласил журналиста на кухню и решил чем-нибудь угостить. Глава государства достал из холодильника кефир «Эковакино», который производит рязанский молочный завод. После они сели за стол и журналист спросил, вся ли продукция у Путина российского производителя. «Ну, конечно. А чья же?» — ответил президент.

Президент России Владимир Путин угостил Павла Зарубина кефиром «Эковакино», который производит молочный завод в селе Вакино Рыбновского района. Фрагменты из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» опубликовал журналист в своем Telegram-канале 4 мая.

Зарубин побывал в гостях у Путина в его кремлевской квартире. Президент пригласил журналиста на кухню и решил чем-нибудь угостить.

Глава государства достал из холодильника кефир «Эковакино», который производит рязанский молочный завод.

После они сели за стол и журналист спросил, вся ли продукция у Путина российского производителя.

«Ну, конечно. А чья же?» — ответил президент.

Напомним, фильм расскажет о том, как Путин 25 лет руководит страной.

Видео и фото: Telegram-канал Павла Зарубина