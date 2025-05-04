Путин угостил журналиста Зарубина рязанским кефиром

Президент России Владимир Путин угостил Павла Зарубина кефиром «Эковакино», который производит молочный завод в селе Вакино Рыбновского района. Фрагменты из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» опубликовал журналист в своем Telegram-канале 4 мая.
Зарубин побывал в гостях у Путина в его кремлевской квартире. Президент пригласил журналиста на кухню и решил чем-нибудь угостить.
Глава государства достал из холодильника кефир «Эковакино», который производит рязанский молочный завод.
После они сели за стол и журналист спросил, вся ли продукция у Путина российского производителя.
«Ну, конечно. А чья же?» — ответил президент.
Напомним, фильм расскажет о том, как Путин 25 лет руководит страной.
Видео и фото: Telegram-канал Павла Зарубина