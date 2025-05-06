Песков: Россия ответит, если Украина продолжит попытки ударов в дни перемирия

Как отметил Песков, инициатива президента России Владимира Путина по перемирию в дни 80-летия Победы еще актуальна. Уточняется, что военные получили соответствующие указания — огонь должны прекратить с 7 мая. По словам Пескова, если ВСУ попытаются ударить по российским позициям, то будет дан ответ. Напомним, Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Путина о перемирии и заявил, что огонь нужно прекратить на 30 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответит, если Украина продолжит попытки ударов в дни перемирия. Его слова 6 мая передали в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Как отметил Песков, инициатива президента России Владимира Путина по перемирию в дни 80-летия Победы еще актуальна. Уточняется, что военные получили соответствующие указания — огонь должны прекратить с 7 мая.

По словам Пескова, если ВСУ попытаются ударить по российским позициям, то будет дан ответ.

Напомним, Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Владимир Зеленский отверг предложение Путина о перемирии и заявил, что огонь нужно прекратить на 30 дней.