Зеленский отверг предложение Путина о перемирии

«Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней», — говорится в сообщении. Как уточнили в публикации, Зеленский также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии. Об этом 3 мая сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

"Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней", — говорится в сообщении.

Как уточнили в публикации, Зеленский также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.