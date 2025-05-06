Два украинских беспилотника сбили над Подмосковьем
По данным SHOT, один беспилотник уничтожили над Ногинском, второй — над Щелково."Киев использовал для атаки дроны кустарного производства типа «Лютый»", — отметил SHOT.
Два украинских беспилотника сбили над Подмосковьем. Об этом сообщает Минобороны.
По данным SHOT, один беспилотник уничтожили над Ногинском, второй — над Щелково.
«Киев использовал для атаки дроны кустарного производства типа „Лютый“», — отметил SHOT.
Ранее опасность атаки БПЛА объявляли в Рязанской области.