К 80-летию Победы в Рязани начали устанавливать сцену
Сцену монтируют на площади Победы. Судя по кадрам, установка практически завершена. Напомним, 9 мая здесь пройдут основные мероприятия.
К 80-летию Победы в Рязани начали устанавливать сцену. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в соцсетях.
Сцену монтируют на площади Победы. Судя по кадрам, установка практически завершена.
Напомним, 9 мая здесь пройдут основные мероприятия.
Ранее рязанцам показали, как украсили город к празднику.
Фото: Telegram-канал «Рязань»