Рязанцам показали, как украсили город ко Дню Победы
«Завершаем праздничное оформление города. Монтируем световые перетяжки, развешаны флаги, оформлены экраны, остановки и общественный транспорт. На административных зданиях появились знамена Победы», — отметил Артемов. Также на улицах установили 36 инсталляций «Флаговый костер». Ранее стало известно, что на площади Ленина появилась инсталляция «Победа». Из-за сильного ветра 29 марта конструкция рухнула. Ее установили заново.
Рязанцам показали, как украсили город ко Дню Победы. Фото разметил глава рязанской мэрии Виталий Артемов в соцсетях.
«Завершаем праздничное оформление города. Монтируем световые перетяжки, развешаны флаги, оформлены экраны, остановки и общественный транспорт. На административных зданиях появились знамена Победы», — отметил Артемов.
Также на улицах установили 36 инсталляций «Флаговый костер».
Ранее стало известно, что на площади Ленина появилась инсталляция «Победа». Из-за сильного ветра 29 марта конструкция рухнула. Ее установили заново.
Фото: Telegram-канал Виталия Артемова