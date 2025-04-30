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Рязанцам показали, как украсили город ко Дню Победы
«Завершаем праздничное оформление города. Монтируем световые перетяжки, развешаны флаги, оформлены экраны, остановки и общественный транспорт. На административных зданиях появились знамена Победы», — отметил Артемов. Также на улицах установили 36 инсталляций «Флаговый костер». Ранее стало известно, что на площади Ленина появилась инсталляция «Победа». Из-за сильного ветра 29 марта конструкция рухнула. Ее установили заново.

Рязанцам показали, как украсили город ко Дню Победы. Фото разметил глава рязанской мэрии Виталий Артемов в соцсетях.

«Завершаем праздничное оформление города. Монтируем световые перетяжки, развешаны флаги, оформлены экраны, остановки и общественный транспорт. На административных зданиях появились знамена Победы», — отметил Артемов.

Также на улицах установили 36 инсталляций «Флаговый костер».

Ранее стало известно, что на площади Ленина появилась инсталляция «Победа». Из-за сильного ветра 29 марта конструкция рухнула. Ее установили заново.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова